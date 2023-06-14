شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل يرصد 6 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الواحدة و46 دقيقة من صباح اليوم (بتوقيت دمشق) 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.5 و3.1 درجات على مقياس ريختر، وهزتين في لواء اسكندرون أكبرهما بقدر 2.6 درجة، كما تم رصد هزة أرضية في البحر المتوسط بقدر 3.1 درجات على مقياس ريختر.