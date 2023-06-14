شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة توضح ضرورة ارتداء النظارات الشمسية.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة فالنتينا ميركولوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن من الضروري صيفا ارتداء النظارات الشمسية لوقاية الجلد حول العينين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن النظارات الشمسية وكريمات الوقاية من تأثير أشعة الشمس لهما نفس الأهمية الوقائية صيفا.

وتقول: "تسرع الأشعة فوق البنفسجية الزائدة التغيرات المرتبطة بالتقدم بالعمر في أنسجة العين، التي تعتبر من عوامل خطر الإصابة بعدد من أمراض العين وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد حول العينين".

ووفقا لها، يجب أن يكون للنظارات الشمسية مرشح (فلتر) مناسب، لذلك يجب شراؤها من متاجر البصريات فقط. لأنها يمكن عند شرائها من أماكن أخرى أن تكون داكنة ولكن خالية من المرشحات الواقية، ما يضر بالعين.

وتقول محذرة: "عند ارتداء نظارات شمسية داكنة يتسع بؤبؤ العين، وفي حالة عدم وجود المرشحات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، فإن كمية أكبر من هذه الأشعة ستدخل العين".

وتشير الخبيرة، إلى أن النظارات الشمسية تقسم وفق درجة تعتيم زجاجها إلى عدة فئات: النظارات ذات درجة التعتيم الأولى تصلح في الجو المغيم، ونظارات الدرجة الثانية تصلح في الجو المشمس، ونظارات الدرجة الثالثة تصلح للشاطئ والدرجة الرابعة للجبال.

وتقول: "عند الاستجمام على شاطئ البحر وفي المناطق الجبلية، تنعكس أشعة الشمس من سطح الماء ومن الثلج والصخور في الجبال وتسقط في العين بكمية مضاعفة. لذلك يجب عدم تجاهل هذه الوسيلة الوقائية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن بواسطة هذه النظارات مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس".

وفي سياق اخر تعد النظارات الشمسية أحد مظاهر الموضة، لكن الخبراء يقولون إن الشكل الذي تختاره أقل أهمية في الواقع من اختيار نظارات تحمي عينيك بشكل أفضل من أشعة الشمس الضارة.

وقالت الدكتورة ديانا سدرومريدغ، المتحدثة الإكلينيكية باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون: "ارتداء النظارات الشمسية من دون حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية هو في الواقع خطر صحي كبير".



وأضافت في بيان صحفي للأكاديمية: "بغض النظر عن الموسم، يمكن أن يزيد التعرض لأشعة الشمس من خطر الإصابة بأورام في العين وإعتام عدسة العين وبعض سرطانات العين. والخبر السار هو أن حماية نفسك من أشعة الشمس أمر سهل ولا يتطلب كسر الميزانية، فقط ابحث عن ملصق الحماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%".

وهذا النوع من الحماية لا علاقة له بالسعر أو بالماركات التجارية، وفقا للخبراء.

وأوضحت سدرومريدغ: "اشتر فقط النظارات الشمسية المصنفة على أنها تتمتع بحماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UV-A) والأشعة فوق البنفسجية متوسطة الموجات (UV-B) أو أشعة فوق بنفسجية بطول موجة 400 نانومتر. وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت النظارات الشمسية الخاصة بك توفر الحماية المناسبة، فيمكنك اختبارها للتأكد من سلامتها من الأشعة فوق البنفسجية باستخدام مقياس ضوئي في متجر البصريات".

وقد توفر النظارات الشمسية ذات العدسات الأكبر مزيدا من الحماية، وتوفر النظارات الملفوفة أفضل تغطية لأنها يمكن أن تمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية من الجوانب.

كما تحمي النظارات عينيك من الرياح والتبخر الذي قد يسبب جفاف العين ومن الأجسام الغريبة مثل الحبيبات أو الرمل أو الغبار التي يمكن أن تهيج العين.



والسعر الأعلى لا يضمن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ولكن نادرا ما توفر النظارات الشمسية الرخيصة حماية فعالة للعين مثل الماركات التجارية.

والعدسات الداكنة أو العدسات المستقطبة لا تمنع المزيد من الإشعاع الشمسي. ويمكن أن تقلل العدسات المستقطبة الوهج من الأسطح العاكسة، ما يجعل الأنشطة مثل القيادة أو الرياضات المائية أسهل وأكثر إمتاعا.

ولا يهم اللون. يمكن أن تأتي العدسات باللون الكهرماني أو الرمادي أو الأخضر أو ​​بظلال أخرى، ولكن الشيء الوحيد الذي يهم مع هذه الاختيارات هو تفضيلك الشخصي.