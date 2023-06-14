شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أفضل مؤشر بيولوجي لسرطان الكبد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف علماء جامعة جنوب كارولينا الطبية أفضل مؤشر بيولوجي لتشخيص سرطان الكبد، ما يسمح بتشخيص الإصابة بسرعة مبكرا.

وتشير مجلة Cancer Research Communications إلى أن سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد، هو ورم خبيث وثاني أكثر أنواع سرطان الكبد انتشارا. ويعتبر هذا النوع من السرطان عدوانيا جدا، وعند اكتشافه متأخرا، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إحصائيا لا يتجاوز 8 بالمئة. في حين يمكن أن يساعد التشخيص المبكر على علاج 50 بالمئة من المرضى.



ولكن إلى الآن كان يعتقد أنه من الصعب تشخيص هذا النوع من السرطان مبكرا. لأن أعراضه تشبه أعراض أمراض الكبد الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك المؤشرات البيولوجية لسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد ليست محددة لهذا المرض. ولكن اكتشف الباحثون الآن جزيئا فريدا في عينات اأنسجة ودم المرضى لا يظهر إلا عند الإصابة بهذا النوع من السرطان. وهذه التغييرات هي سمة من سمات N-glycan، وهو نوع من السكر الموجود في البروتينات. سيساعد المؤشر البيولوجي المكتشف على تشخيص سرطان الكبد عن طريق اختبارات الدم فقط، دون الحاجة إلى تحليل خزعة.

ولم يحدد الباحثون سبب التغير في N-glycan، لذلك قرروا مواصلة دراسة هذه السكريات وتحديد البروتينات المرتبطة بهذه التغيرات ولماذا.

إذا كنت تعاني من أي أعراض غير مبررة للسرطان، يجب عليك طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.

وهناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، حيث يُعتقد أن شرب الكحول فقط يمثل نحو سبعة من كل 100 تشخيص.

وفي المقابل، يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بنحو 20% من حالات سرطان الكبد.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما أسرعت في اكتشاف أعراض سرطان الكبد، كلما أمكنك طلب العلاج بشكل أسرع.

ومع ذلك، فإن سرطان الكبد في مراحله الأولى لا تظهر عليه الأعراض في كثير من الأحيان.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن.

- انتفاخ البطن.

- ألم في بطنك.

- نتوء في الجانب الأيمن من بطنك.

وتقول الجمعية الخيرية: "راجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض".

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لماذا يمكن أن يؤثر سرطان الكبد على البطن، مدرجا سببين محتملين للتورم.

وتقول: "قد يكون هذا بسبب: أن الكبد يكبر بسبب نمو السرطان، ويسبب تورما في الجانب الأيمن من بطنك. السرطان (أو تليف الكبد) يزيد الضغط في الكبد ما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يفرض خروج السوائل من الأوردة إلى البطن (الاستسقاء)".



وتضيف: "الضغط المتزايد في الأوردة يمكن أن يجعلها منتفخة بحيث يمكن رؤيتها تحت سطح بطنك. ويمكن أن يحدث الاستسقاء أيضا عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من بروتين الدم (الألبومين)".

ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "Cancer Research UK": "قد يتسبب انتفاخ البطن في الشعور بعدم الراحة أو الألم، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة. ويمكن أن يسبب تضخم الكبد ألما في كتفك الأيمن. وهذا لأن الكبد المتضخم يحفز الأعصاب التي تتصل بأعصاب الكتف. وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه".

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:

- فقدان الوزن.

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

- الشعور بالمرض.

- فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.

- ألم في كتفك الأيمن.