شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وملك بلجيكا يشهدان تمرينا عسكريا مشتركا لتدريب العمليات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، اليوم الأربعاء، تمرينا عسكريا مشتركا فى مركز الملك عبدالله الثانى لتدريب العمليات الخاصة "KASOTC".

ونفذت التمرين العسكري المشترك "AGILE APEX 23" مجموعة الملك عبدالله الثانى القوات الخاصة الملكية (الوحدة الخاصة 101) والقوات الخاصة البلجيكية، والذي تم تطبيقه ليحاكي عمليات القتال في المناطق المبنية لمكافحة الإرهاب والاشتباك القريب.

واستمع عاهل الأردن وملك بلجيكا، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز حول التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وتعزيز المواءمة بين القوات المشاركة من خلال التدريب على تنسيق النيران الأرضية والجوية في حالات الاشتباك القريب وإجراءات التخطيط وصنع القرار.

كما اطلعا على معرض للأسلحة البلجيكية ضم أجهزة ومعدات وذخيرة حديثة، استخدمت في التمرين.

وأشاد الملك عبدالله الثاني والملك فيليب بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وحضر التمرين وزيرة الدفاع البلجيكية والسفير البلجيكى فى عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين.