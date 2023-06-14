شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا فلسطينيا عند مدخل "جنين" الغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا من مخيم "جنين"، شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن القوة الإسرائيلية الخاصة تسللت بسيارة تحمل لوحة فلسطينية، واختطفت الشاب لدى تواجده عند مدخل "جنين" الغربي.

وفي المُحافظة ذاتها، احتجزت قوات الاحتلال، التي تُحاصر بلدة "يعبد" لليوم الثاني على التوالي، عددًا من المواطنين واستجوبتهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والمحلات التجارية في أحياء البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال حصار البلدة المذكورة، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة و"دوتان" العسكريين، وكافة الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية، واستولت على كاميرات مراقبة.