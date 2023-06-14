شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: نأمل أن يستطيع الإعلام العربي مواكبة التحديات التي تواجهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أمله في أن يستطيع الإعلام العربي مواكبة التحديات الكثيرة والمتنوعة التي تواجه الدول العربية ، وأن يواكبها بالشكل الذي يساعد الشعوب والحكومات العربية على مواجهتها وهو ما يحتاج إلى الكثير من الفهم والتعمق والحرفية وأيضا يحتاج إلى مناخ يسمح للإعلام بأن يعمل بالشكل الصحيح والذي يهدف إلى خدمة الاستقرار والتنمية في العالم العربي.



وأضاف السفير زكي في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته معرض اتّحاد الدّول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق البرامج ، بأننا نأمل أن تكون هذه الفعاليات وغيرها التي تنظمها الجامعة العربية بأجهزتها المختلفة أن تنجح في تحقيق هذه الأهداف ولو بشكل جزئي.



وأكد ضرورة تشجيع الإعلام في كل الدول العربية والمحافل إلى المضي قدما إلي الإمام ، مشيرا إلى أننا لا نستطيع الحكم على الإعلام العربي بأنه شهد تراجعا

فهناك العديد من الأمثلة المتميزة التي شهدت تطورا ملحوظا وهناك أمثلة أخرى أصابها بعض التراجع .



ويأتى المعرض ضمن فعاليات الدّورة 23 من المهرجان العربي للإذاعة والتّلفزيون بتونس ، والذي افتتح أول أمس الاثنين ويستمر حتى غد الخميس .