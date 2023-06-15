شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين فى تبادل إطلاق نار مع عصابة مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية رصد لعصابة مسلحة في بلدة حورتعلا بمنطقة بعلبك، يرأسها أحد المطلوبين والمتهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء مداهمة في السادس عشر من شهر فبراير الماضي مما أدى إلى وفاة 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب.



وأوضح الجيش - في بيان اليوم الأربعاء أنه أثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، مشيرا إلى أن العملية تبعها قيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات في المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم.



وأشار الجيش اللبناني إلى أنه تم القاء القبض على عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربي، موضحا أن التحقيقات بدأت مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لضبط بقية أفراد العصابة.