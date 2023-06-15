شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القيادة اليمني" والمبعوث الأمريكي يبحثان جهود إحياء مسار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيموثي ليندركينج، مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة الرامية لإحياء مسار السلام.



وتطرق اللقاء إلى الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، إلى جانب مناقشة نتائج المحادثات الرئاسية الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتقدم الحذر في خطة الأمم المتحدة لمنع التسرب النفطي من الناقلة صافر، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وأطلع ليندركينج، الدكتور العليمي على نتائج اتصالاته مع القوى الإقليمية والدولية حول السبل الكفيلة بإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، وتمنع تكرار دوامات العنف، وتلبي تطلعات جميع اليمنيين في بناء المستقبل الآمن الذي يستحقونه.



وأعرب العليمي عن تقديره للجهود الأمريكية المنسقة مع السعودية والمجتمع الدولي من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها في صناعة السلام العادل والشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.



من جانبه.. أشاد ليندركينج بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الجاد مع جهود السلام، والإجراءات المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك تسهيل رحلات نقل الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.