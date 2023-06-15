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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 6 إرهابيين فى الأنبار وكركوك ونينوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، اعتقال 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في الأنبار وكركوك ونينوى.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن في سيطرتي جباب والشهيد هيثم ومنطقة زردك وقرية البوير، ما أسفر عن القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب في قضاء القائم وتلعفر والموصل وناحيتي المشاهدة والتون كوبري، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانيا وأصوليا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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