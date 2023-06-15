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الإمارات واليمن يبحثان العلاقات الثنائية وجهود إحلال السلام

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القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات والجهود المستمرة لإحلال السلام في اليمن.

كما جرى استعراض مجمل الأوضاع المستجدة والعوائق وأهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي، جهود الحكومة اليمنية للتعاطى مع التحديات والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد الشيخ منصور بن زايد التأكيد على مواصلة دعم الإمارات ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم فى ترسيخ أمنه واستقراره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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