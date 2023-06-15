شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة عامة تشريعية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى جلسة عامة تشريعية صباح الاثنين المقبل لمناقشة وبحث عدد من البنود.

وتعد الدعوة هي الثانية لعقد جلسة تشريعية منذ بداية الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول المجلس لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول الثلاثاء أنه في آخر شهر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية في جلسة تشريعية لمجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.