شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يترأس أعمال لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس أعمال الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك التى يستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المحور الرئيسي للدورة هو "دور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، بالإضافة إلى مناقشة عدد من البنود الاخرى كالأمن الغذائي العربي، وجذب الاستثمارات في الدول العربية ومقترح إنشاء صندوق عربي للبحث والابتكار والريادة.

​وأضاف المتحدث أن أبوالغيط ألقى كلمة أشار في بدايتها إلى مخرجات القمتين العربيتين الأخيرتين في كل من الجزائر والسعودية، حيث كلف القادة العرب الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات ذات الصلة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، موضحا بشأن الأمن الغذائي العربي بأنه لا يزال يعاني من آثار الأزمات المتراكمة والمستمرة ومنها الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي.

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تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السيد الأمين العام قام خلال زيارته إلى تونس بجولة في معرض اتحاد اذاعات الدول العربية للتكنولوجيا والتجهيزات بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي"، كما أشرف على وضع حجر أساس مشروع بناء مركز أعمال اتحاد اذاعات الدول العربية، فضلا عن حضوره حفل اختتام الدورة (23) لمهرجان الإذاعة والتليفزيون، ينظم بالتعاون مع وزارة الثقافة التونسية.