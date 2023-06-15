شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يلتقى نظيره الجزائرى.. وتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون فى إطار زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس الجزائرى إلى روسيا.

وقد وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين العلاقات مع الجزائر خلال اللقاء بأن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة وطبيعة استراتيجية بالنسبة لروسيا، وأشار إلى أن التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة سيسهم في تعزيز بناء العلاقات بين روسيا والجزائر، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وتابع بوتين "يسعدنا فى روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورج".

وأكد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، كما سيوقع عددا من الوثائق من بينها إعلان هام حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.