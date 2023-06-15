شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة عربية لاجتماع استثنائى للموافقة على اتفاقيتين تؤسسان السوق المشتركة للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء الكهرباء العرب إلى ضرورة عقد دورة استثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء للموافقة على الاتفاقتين المتعلقتين بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وقالت جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية مسؤولة الأمانه الفنية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء - فى تصريح عقب اختتام اجتماع المكتب التنفيذى اليوم الخميس، إنه من المنتظر عقد هذه الدورة قبل نهاية العام قد يكون في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين وذلك بالتنسيق مع مصر رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الكهرباء العرب.

وأضافت أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم طلب عقد هذه الدورة لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقتين الخاصتين بالسوق العربية المشتركة وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق.

وأشارت إلى أن الاجتماع شاركت به الدول الأعضاء الثمانية بالمكتب التنفيذي بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية والدولية منها البنك الدولي وهيئة الربط الخليجي والاتحاد العربي للكهرباء.

وقالت إن هذا القرار بمثابة تتويج للجهود الكبيرة المبذولة من قبل فرق عمل ولجان عربية عملت على مدار السنوات الماضيه سواء على النواحي الفنية والمالية والإدارية، معربة عن سعادتها لاتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى وجود خطة موضوعة لتنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأضافت أن المجلس ناقش موضوعات أخرى منها التعاون مع بعض الجهات الدولية وكان هناك بند حول الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر.