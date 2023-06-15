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السعودية: السماح بسفر المواطنين خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة دون اشتراط التحسين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

 

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية – بحسب ما نقلته وكالة "واس" الرسمية "بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية."

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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