العراق وقطر يوقعان "إعلان نوايا مشترك" وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

القاهرة - سامية سيد - وقع العراق وقطر "إعلان نوايا مشترك" وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وحضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتضمنت عملية التوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي و البرى ومذكرة أخرى لإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، لقاءً منفردا، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها، بما يعود بالمنفعة على شعبى البلدين وعموم بلدان المنطقة.

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى وأمير دولة قطر المباحثات الموسعة بين وفدى البلدين، جرت خلالها مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين العراق وقطر، تتعلق بالطاقة والنقل والمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى مجال التعاون الأمنى والمعلوماتى.

ورحّب السودانى خلال اللقاء بالشيخ تميم بن حمد آل ثانى والوفد المرافق فى زيارتهم إلى بلدهم العراق، مشيراً إلى الدلالات المهمة للزيارة، وما تعبر عنه من رغبة جادة فى تطوير العلاقات بين البلدين، على مختلف المستويات والصعد.

من جانبه، عبّر أمير قطر عن حرصه على إدامة أفضل العلاقات مع العراق، والتطلع إلى الاستمرار فى تنميتها، بما يعزز الشراكة والتكامل، ويفتح آفاقاً أوسع في مختلف المجالات، كما أشاد بمكانة العراق ودوره المحورى المهم فى المنطقة.