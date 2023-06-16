شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يلتقى الرئيس الإماراتى فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين برحلة عمل إلى بطرسبورج اليوم الجمعة، يلتقى خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك فى أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم" فإن لقاء بوتين والشيخ محمد سيعقد فى الساعة الـ11 صباح اليوم (الـ8 بتوقيت جرينيتش)، قبل أن يشارك الرئيس الروسى فى الجلسة العامة للمنتدى فى الساعة الثانية بعد الظهر.

وتشارك الإمارات فى نسخة 2023 من منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له اليوم الجمعة اهتمام روسيا بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الإمارات.

كذلك يشارك الرئيس الجزائرى الزائر لروسيا حاليا فى أعمال المنتدى الاقتصادى، ومن المرتقب أن يوجه كلمة أمام المشاركين فيه.

وفي وقت سابق أعلن بيسكوف أن كلمة بوتين في منتدى بطرسبورج ستشمل تقييما مفصلا للاقتصاد الروسي، والخطوط العريضة لتطوره.