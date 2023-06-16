شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين صمت المجتمع الدولى حيال مشروع قانون ينتهك حقوق الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما أورده الإعلام الإسرائيلى بشأن عزم الكنيست نقاش مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر "من حزب العظمة اليهودية" يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفي، نقاش هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج فى إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمى حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال. وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا فى جريمة ضد الإنسانية.

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