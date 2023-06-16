شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: رصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل، رصد 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الجمعة جاءت ما بين هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقوة 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو مترا وبقوة 1.5 درجة.

وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قوتها بين 1.4 و3.2 درجة، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح قوتها بين 3.2 و3.5 درجة، وهزة في جزيرة قبرص بقوة 2 درجة.