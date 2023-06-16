اخبار الخليج

المركز السورى للزلازل: رصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: رصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السورى للزلازل، رصد 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الجمعة جاءت ما بين هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقوة 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو مترا وبقوة 1.5 درجة.

وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قوتها بين 1.4 و3.2 درجة، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح قوتها بين 3.2 و3.5 درجة، وهزة في جزيرة قبرص بقوة 2 درجة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا