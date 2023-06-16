شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان فلسطينيان، أحدهما مصور صحفى، بالرصاص الحى، اليوم الجمعة، فيما أصيب آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "بيت أمر" المضطربة شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان "إن مواجهات اندلعت في منطقة "عصيدة" في البلدة إثر اقتحام جيش الاحتلال لها، ما أدى الى إصابة الشابين بالرصاص الحي فى الفخذ، بينهما الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى". وأضاف الشهود، وهم سكان بالبلدة، أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

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