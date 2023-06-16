شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التى فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان اليوم - أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر فلسطينية بالمدينة المحتلة، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية. كان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

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