شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان اللبنانى يطالب بإجراء انتخابات مبكرة لعجز المجلس عن انتخاب رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدير بالذكر أن الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس للبنان انعقدت الأربعاء الماضى، وذلك بعد توقف انعقاد الجلسات لقرابة 5 أشهر بسبب الخلافات السياسية التى تعرقل التوافق حول مرشح يستطيع تأمين أغلبية الثلثين اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة.

وشهدت الجلسة لأول مرة منذ بداية جلسات انتخاب رئيس للجمهورية منافسة بين مرشحين حقيقيين اثنين، إذ شهدت الجلسات السابقة تسمية المعارضة اللبنانية للمرشح النائب ميشال معوض الذي لم يحصل سوى على ما لا يزيد عن 45 صوتًا على الأكثر خلال التصويت، فيما كانت أغلبية الأصوات يتم إبطالها إما بكتابة عبارات على ورقة الاقتراع أو التصويت بورقة بيضاء، فيما حصل عدد من الأسماء على أصوات لا تتجاوز جميعا الـ 20 صوتا.

وفي جلسة الأربعاء دخلت أحزاب ونواب المعارضة اللبنانية (قرابة 45 نائبا) بتحالف مع نواب التيار الوطني الحر (قرابة 16 نائبا كانوا يصوتون بورقة بيضاء) بمرشح مشترك وهو الوزير الأسبق جهاد أزعور الذي يشغل منصبا رفيعا في صندوق النقد الدولي، فيما دخل الثنائي الشيعي (كتلتا حركة أمل وحزب الله وقوامهما 31 نائبا) وحلفائهما بمرشح رسمي ولأول مرة منذ انعقاد الجلسات وهو الوزير السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة الذي يمتلك كتلة نيابية من 4 نواب.