شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يستقبل ولى العهد السعودى بقصر الإليزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر الإليزيه، وذلك فى إطار زيارته الرسمية الحالية فى فرنسا.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الفرنسى وولى العهد السعودى، خلال غداء عمل يقام بالاليزيه، القضايا الرئيسية على الصعيد الدولي، ولا سيما الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها على بقية دول العالم.



كما سيناقش الرئيس الفرنسى مع ضيفه أيضا التحضيرات لقمة "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد" المقررة يومى 22 و23 يونيو الجارى فى باريس، والتى تهدف إلى "جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس له لمحاربة الفقر وقيادة التحول المناخى الضرورى وحماية التنوع البيولوجي"، وفقا للرئاسة الفرنسية.



وستتناول مباحثات ماكرون وولى العهد السعودى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية.



وأفاد الديوان الملكى السعودي، فى بيان له، بأن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن ولى العهد السعودى سيترأس وفد المملكة المشارك فى قمة "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد"، كما سيشارك الأمير الاثنين المقبل فى حفل استقبال رسمى تنظمه المملكة بمناسبة ترشح الرياض رسمى لاستضافة إكسبو 2030.