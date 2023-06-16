شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ترحب بجهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النمسا اليوم /الجمعة/ بجميع جهود الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 من أجل التوصل إلى حل سياسى فى سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - فى بيان اليوم - "أنه لمواجهة الأزمة.. قدمت النمسا أكثر من 27 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسوريا والدول المجاورة لها هذا العام".

وكان الاتحاد الأوروبي قد استضاف على مدار اليومين الماضيين أعمال المؤتمر السابع في بروكسل بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، حيث وفر المؤتمر منصة لتجديد دعم الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى المستمر لشعب سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.