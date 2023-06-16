شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مواجهات وقعت في قرية "بيت دجن"، شرق مُحافظة "نابلس"، شمال الضفة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، وطفل بقنبلة غاز في الظهر.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة أخرى ضد الاستيطان في مُحافظة "قلقيلية"، شمال غرب الضفة، والقريبة من "نابلس"، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.



وفي مُحافظة "رام الله"، وسط الضفة، اعتدى مستوطنون، على فلسطينيين في منطقة "عين سامية"، وأطلقوا الرصاص تجاههم، دون أن يُبلغ عن إصابات، فيما اعتدت قوات الاحتلال على فلسطيني وزوجته قبل اعتقاله في بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية.