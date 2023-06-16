شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" توزع 10 آلاف مظلة و2000 سجادة على قاصدى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزّعت وكالة شئون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، 10 آلاف مظلة وألفي سجادة على زوار وقاصدى بيت الله الحرام اليوم /الجمعة/ ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ11، تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشئون الاجتماعية جنادى بن على مدخلى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المبادرة جاءت من أجل توفير أفضل الخدمات لقاصدى المسجد الحرام، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام. وأفاد بأن الوكالة قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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