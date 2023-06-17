أنور قرقاش: لقاء محمد بن زايد وبوتين يعكس نهج الإمارات لتهدئة الاستقطاب الدولي

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القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لروسيا ولقاءه الرئيس فلاديمير بوتين، تعكس نهج الإمارات في السعي لتهدئة الاستقطاب الدولي.

وقال أنور قرقاش،" يجب كسر هذا الاستقطاب"، مؤكدا أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستماع إلى كل الأطراف الدولية لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف،"يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالكثير من القادة الغربيين، وقد حرص على لقاء بوتين لتعزيز دعم الجهود الجماعية للمجتمع الدولي من أجل تجاوز الاستقطاب الحالي في العلاقات الدولية".

ووصف الزيارة إلى روسيا بأنها جزء من تلك السياسة، وخطوة إيجابية لضمان بقاء قنوات التواصل مفتوحة مع القيادة الروسية.

كما لفت أنور قرقاش، إلى أن "قيادة دولة الإمارات تتبنى نهجا إيجابيا بناء تجاه حل الأزمات الدولية، بدلا من اتخاذ وجهة نظر تقليدية للابتعاد عن الأزمة التي تؤثر على الجميع".