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مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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القاهرة - سامية سيد - غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من النمسا متوجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية .

 

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم /السبت/ أن القافلة انطلقت من مطار فيينا الدولي، وتضم حجاج من مختلف الجنسيات والأعمار.

 

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد آل مفرح ـ في تصريح للإخبارية السعودية ـ أن المركز عقد محاضرات مخصصة لتعريف الحجاج بمناسك الحج والأطر التنظيمية، وذلك في إطار دوره في نشر الثقافة التوعوية لأبناء الجاليات المسلمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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