شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الإفراط في شرب العصائر يسبب شيخوخة الجلد المبكرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الباطنية أن عصائر الفواكه تحتوي على فوائد عديدة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للجلد ومشكلات في البنكرياس.



وتقول الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "عصائر الفواكه الطازجة مصدر مهم للفيتامينات. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، حيث تحتوي تفاحة متوسطة الحجم (200 غرام) على نحو 20 غرام من السكر، وكوب عصير التفاح مصدره ثلاث تفاحات أي يحتوي على 60 غرام من السكر".

ووفقا لها، بالإضافة إلى أن السكر الزائد يؤثر سلبا في رشاقة الجسم، فهو يضعف إنتاج الكولاجين، ما يؤدي إلى شيخوخة الجلد مبكرا، ويزيد أيضا العبء على البنكرياس المسؤول عن مستوى الغلوكوز في الدم. لذلك ينصح من يعاني من داء السكري بالتقليل من شرب عصائر الفواكه، وعلى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول عصائر التفاح والحمضيات بسبب حموضتها العالية.

وبالإضافة إلى ذلك تساعد العصائر الطازجة على إنتاج حمض البوليك، وزيادة هذا الحمض تؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس- وهو اضطراب استقلابي يرافقه ترسب الأملاح في المفاصل والكلى.

وتقول: "لذلك لا ينصح بتناول عصائر الفواكه الطازجة يوميا، بل يمكن تناولها بين فترة وأخرى لتجنب آثارها الجانبية، ومن الأفضل استبدالها بالفواكه".

تشير دراسة أجرتها جامعة السوربون في باريس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للصحة العامة، إلى أن شرب كوب واحد من عصير الفواكه أو الشاي المحلى يوميا، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال الأطباء إن الدراسة، التي تتبعت أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا (بلغت أعمارهم 42 عاما في المتوسط)، تلقي ضوءا أكبر على المشكلة هذه لاتخاذ إجراءات حكومية قوية لخفض استهلاك المشروبات السكرية.

وتابعت الدراسة المشاركين لمدة 5 سنوات وسطيا، حيث قيّمت تناولهم لأكثر من 3 آلاف عنصر مختلف من الطعام والشراب، في بداية الدراسة وكل 6 أشهر، مع إكمال كل شخص على الأقل لاستبيانين غذائيين على مدار 24 ساعة.

ووجد الباحثون أن استهلاك 100 مل من عصير الفواكه النقي (الطبيعي) يوميا- سواء كان طازجا أو يُباع في زجاجة، يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 12%. كما أن شرب الكمية نفسها من المشروبات الغازية المحلاة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%.

وكشفت النتائج أن 22 فردا لكل ألف مشارك في الدراسة، أصيبوا ببعض أشكال السرطان.

وكتب الأكاديميون في المجلة الطبية البريطانية: "تدعم البيانات هذه أهمية التوصيات الغذائية الحالية للحد من استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفواكه، وكذلك الإجراءات السياسية مثل فرض الضرائب والقيود التسويقية المستهدفة للمشروبات السكرية، التي قد تساهم في الحد من حالات الإصابة بالسرطان".

وبهذا الصدد، انتقد الخبراء تسويق عصير الفواكه في جميع أنحاء العالم باعتباره منتجا "صحيا"، محذرين من أن المشروبات هذه غنية بالسكر.

وقال البروفيسور نيكولاي بتروفسكي، من جامعة "فليندرز" في أستراليا: "ما يزال الناس مخدوعين في الاعتقاد بأن المشروب الطبيعي يعادل "تلقائيا" الخيار الصحي. ويمكن أن تكون عصائر الفواكه الطبيعية الغنية بالسكر، سيئة مثل (إن لم يكن أكثر) المشروبات الغازية".



وتعد السمنة سببا معروفا للإصابة بـ 13 نوعا مختلفا من السرطان، ولكن الدراسة الجديدة وجدت أن الأفراد النحيفين يتعرضون لخطر متزايد إذا تناولوا المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة.

وقال فريق البحث، إن زيادة الوزن "يمكن ألا تكون الدافع الوحيد للعلاقة بين المشروبات السكرية وخطر الإصابة بالسرطان".

وأشاروا إلى أبحاث أخرى أوضحت أن المشروبات السكرية تعزز تراكم الدهون حول البطن، حتى لو تمتع الفرد بوزن صحي، والذي بدوره يحفز نمو الأورام.

ورغم النتائج، يفترض العلماء أن هناك علاقة سببية حقيقية بين تناول المشروبات المحلاة ونمو السرطان، وهذا ما يتطلب إجراء المزيد من البحث.