شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: نقص فيتامين "د" أثناء الحمل يرتبط بالسكري لدى الأبناء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصل باحثون في جامعة واشنطن إلى وجود علاقة بين عملية في نمو الخلايا المناعية تربط نقص فيتامين "د" أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى النسل.

وتدعم هذه الدراسة ما أشارت إليه أبحاث سابقة من أن الظروف داخل الرحم قد يكون لها عواقب تدوم مدى الحياة لدى الأبناء، وفق "مديكال إكسبريس".

وقال الدكتور برنال ميزراشي الباحث الرئيسي في الدراسة: "نظرًا لأن معدل الإصابة بمرض السكري ومقدماته قد تضاعف 3 مرات في العقود الأخيرة، خاصة عند الأطفال والشباب، فإننا نقوم بتحليل الظروف البيئية أثناء الحمل والتي قد تساعد في تفسير هذه الزيادة".

ومن خلال تجارب مختبرية، وأخرى على نماذج حيوانية، حدد الباحثون نوعًا من الخلايا الجذعية قد يتأثر بشكل لا رجعة فيه بنقص فيتامين "د" أثناء نموه داخل الرحم، وتتطور هذه الخلايا الجذعية إلى خلايا مناعية لاحقًا.

وخلص الباحثون إلى أن المستويات غير الكافية من فيتامين "د" في الرحم يمكن أن تبرمج الخلايا المناعية لتعزيز تطور مرض السكري، مما يوفر هدفًا وقائيًا يحتمل أن يمنع هذه العملية.