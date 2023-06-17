شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: ندعم دمج العراق في مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تؤيد وتدعم بشكل كامل سيادة العراق واستقلاله واندماجه في مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيت الأبيض في بيان له - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الاهتمام يشمل تحرك العراق خلال العام الماضي نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال خطوات لربط شبكة طاقته بشبكات دول مجلس التعاون الخليجي والأردن"، مشيرا إلى أن هذين المشروعين للبنية التحتية جزءا من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط العام الماضي ويتم تحقيقهما الآن بتيسير ودعم من الولايات المتحدة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع التاريخي الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام مع شركة (توتال إنرجيز) والشركات الأمريكية والذي يشمل استخراج الغاز الطبيعي، هو مشروع يخدم احتياجات الشعب العراقي مع تقليل الانبعاثات.