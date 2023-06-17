شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تؤكد حرص بلادها على تطوير الشراكة مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية حرص بلادها على تطوير الشراكة مع اليابان عبر تجسيد عدد من المشاريع ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد التونسي، بالإضافة الى تطوير الاستثمار بين البلدين خاصة وان تونس ستحتضن في شهر سبتمبر القادم ندوة دولية حول الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة مع يامادا كينجي الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان والوفد المرافق له .

كما أكدت بودن بهذه المناسبة الحرص على المزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين خاصة وان تونس تتطلع الى زيارة الوزير الأول الياباني تلبية لدعوة الرئيس قيس سعيد .

من جانبه ، أعرب يامادا كينجي عن شكره لتونس على نجاح قمة تيكاد، مثمنا مخرجات اللجنة المشتركة التونسية اليابانية.