شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يبحث مع الرئيس الإماراتى سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم/ السبت/ في مقر إقامته في أبوظبى مع الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون الثنائى.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

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