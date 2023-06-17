شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: تلقيح مليون و200 ألف مواطن خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم /السبت/، عن تلقيح نحو مليون و200 ألف مواطن ضمن الحملة الوطنية متعددة اللقاحات بعموم البلاد خلال الشهر الماضى.

وقال معاون مدير قسم التحصين بوزارة الصحة العراقية كمال عبد الرزاق - فى تصريح نقلته قناة "السـومرية نيوز" العراقية - إن "الوزارة وبالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة نفذت فعاليات مكثفة للوصول إلى جميع المتأخرين عن اللقاحات، تكللت بتنفيذ جولتين من حملة وطنية متعددة اللقاحات فى عموم العراق، وأسفرت عن تلقيح أكثر من مليون و200 ألف مواطن".

وأوضح أن المبادئ الأساسية لبرنامج التحصين منذ تأسيسه فى عام 1984، هى توفير الخدمات التلقيحية لجميع المواطنين والمقيمين فى العراق مجاناً دون تمييز.