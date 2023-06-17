شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحتفى باليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى سلطنة عمان، ممثلة فى هيئة البيئة، باليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف، والذى يصادف الـ17 من يونيو من كل عام، وذلك تحت شعار "المرأة أرضُها حقوقُها"، ليركز هذا العام على حقوق المرأة فى ملكية الأرض.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الهيئة نفذت بهذه المناسبة مبادرةً بعنوان "ظلال الصحراء"، وتأتى ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية فى سلطنة عمان.



وأشارت الوكالة إلى أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة عمل للاستفادة المثلى من الأماكن القريبة من الآبار الفوارة أو الأرتوازية، وذلك بتنشيط الجانب السياحى والاقتصادى لتلك المناطق، إضافة إلى زراعتها بالأشجار البرية التى تلائم طبيعة الصحراء، كأشجار السدر والصبار؛ لاستخداماتها المتعددة وفوائدها على البيئة، والمتمثلة فى زيادة رقعة المساحات الخضراء والتقليل من درجات الحرارة والانبعاثات الكربونية.



ومن جهته، قال المدير العام المساعد للبيئة بظفار بالندب طالب بن على العبرى "إن المبادرة تأتى ضمن المرحلة الأولى من خطة المديرية التى تستهدف عددا من المناطق بنجد وصحراء المحافظة"، موضحا أن المرحلة الحالية من المبادرة جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص.