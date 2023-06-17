شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. ضبط 3 كجم من الكوكايين و345 صفيحة من "الزطلة" فى ميناء حلق الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لشرطة حدود موانئ حلق الوادى فى تونس بالتنسيق مع مصالح الديوانة، من ضبط أكثر من 3 كجم من الكوكايين الخام، و345 صفيحة من "الزطلة" تزن حوالي 34.5 كجم، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت السلطات التونسية إن تلك الكمية من المواد المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أوروبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية فى الغرض والأبحاث متواصلة.