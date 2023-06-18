شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الهجوم الإرهابى على مدرسة بأوغندا وتدعو إلى تجفيف منابع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مدرسة لطلاب الصف الثانوي في مدينة مبوندوي غربي جمهورية أوغندا، وأسفر عن مقتل العشرات.

وجددت الجزائر - في بيان صادر اليوم عن وزارة خارجيتها - تأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعمل الجاد بغية تجفيف منابع تمويله.

كما أعربت الجزائر عن "خالص تعازيها وتضامنها مع الحكومة الأوغاندية وشعبها الشقيق، وتقدمت بأصدق مواساتها لأهالي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".

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