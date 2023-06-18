شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء السعودية: نسعى لتأهيل قدراتنا للاستكشاف والاستثمار فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبد الله السواحة، عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة وهي ريانة برناوي، وكذلك علي القرني ثاني رائد فضاء سعودي، إلى محطة الفضاء الدولية، وأن إجراء 14 تجربة علمية تحدث لأول مرة هو إنجاز كبير.

وقال السواحة: إن هذه التجارب تمكننا من مكافحة الأمراض؛ السرطان، من خلال التقنيات التي تمكِّننا من رؤية الخلايا السرطانية بشكل ثلاثي الأبعاد في بيئة الجاذبية الصغرى، وفي مكافحة الأمراض الوراثية والخلايا العصبية، والاستمرار، والحفاظ على كوكب الأرض، وتكثيف المياه على الأرض، وفي مهمة القمر والمريخ بالتعاون مع الوكالات الأخرى.

جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقدته وكالة الفضاء السعودية بمناسبة عودة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى المملكة، بعد انتهاء المهمة العلمية للمملكة "SSA-HSF1" إلى محطة الفضاء الدولية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الوكالة المهندس عبد الله السواحة، ونائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمد التميمي، ورائدي الفضاء مريم فردوس وعلي الغامدي، فيما أداره المشرف على برنامج المملكة لرواد الفضاء المهندس أحمد الغفيلي.

من جانبه قال الدكتور التميمي، إن السعودية في رصيدها الآن ثلاث رواد فضاء؛ ما يجعلها الأولى في عدد الرواد على مستوى المنطقة، وتسعى إلى تأهيل القدرات الوطنية من هذه البرامج وتأهيلهم للمشاركة مع عدد من الدول للاستكشاف والاستثمار في الفضاء والذهاب للقمر والمريخ.

وأعربت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن فخرها كونها أول امرأة سعودية عربية مسلمة تصل لمحطة الفضاء الدولية، وتمثِّل أجيالًا قادمة، مشيرة الى أنه تم خلال الرحلة نجاح إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

وأضاف رائد الفضاء السعودى على القرني، إن التجارب العلمية خلال الرحلة مثلت نقلة نوعية في حياتي المهنية، وكانت فترة شيقة من التدريب والتعلُّم لكسب مهارة في إجراء التجارب العلمية من أجل إجراء التجارب على متن محطة الفضاء الدولية.

وأشارت رائدة الفضاء السعودية مريم فردوس، إلى دورها في المهمة، قائلة: كان دورنا في المهمة أن نتجهز لأي طارئ قد يحدث لاقدَّر الله، وكنا على تواصل مستمر مع زميلينا علي وريانة من غرفة التحكم في غرفة العمليات بالأمم المتحدة،ونحن اليوم نحتفل بإنجاز أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة ريانة برناوي.

من جانبه، قال رائد الفضاء السعودي علي الغامدي: خضنا عددًا من التدريبات المكثَّفة والدقيقة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومع وكالة الفضاء الأوروبية واليابانية؛شملت هذه التدريبات الجانب النظري والعملي،التي من ضمنها مهارات القيادة،وتحمُّل الجاذبية، والتسارع، والأنظمة والأجهزة الخاصة بمحطة الفضاء الدولية،وقد عزَّزت من جاهزيتنا للتعامل مع التحديات التي قد تواجهنا خلال رحلة الفضاء، وعزَّزت المهارات في التواصل؛مثل العمل الجماعي وروح الفريق، ورأينا نتائجَها ونحن اليوم نحتفل بها.