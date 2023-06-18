شكرا لقرائتكم خبر عن بري يبحث مع ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية. جاء ذلك خلال لقائهما السبت بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت. وعلى صعيد متصل، بحث رئيس المجلس المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي .

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