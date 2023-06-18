شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مدرسة غربي أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مدرسة بمنطقة (مبوندوي) غربي جمهورية أوغندا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

وجددت الخارجية الكويتية - في بيان مساء السبت - موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوف الكويت وتضامنها مع جمهورية أوغندا في هذا المصاب الأليم. كما تقدمت الخارجية الكويتية، بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة أوغندا الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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