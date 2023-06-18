شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسي: مسلحو جبهة "النصرة" يقصفون مواقع الجيش السوري في إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن تسجيل قصف شنه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، على مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.



وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليج جورينوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، إنه: "تم تسجيل عملية قصف على مواقع قوات الحكومة السورية في منطقة وقف التصعيد بإدلب من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي".

وكان جورينوف، قد أعلن -في وقت سابق- أن قادة جماعة "هيئة تحرير الشام" وقيادة ما يسمى بحكومة "الإنقاذ السورية"، يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها للمدنيين في مناطقهم لمصالحهم الخاصة.

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