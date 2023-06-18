شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمقر جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان الأمين العام أحمد أبو الغيط على رأس مستقبليه.

ومن المقرر أن يعقد أبو الغيط وبوريل مؤتمرا صحفيا مشتركًا في أعقاب اللقاء الذي سيجمع بينهما، لمناقشة المستجدات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الأوكرانية، وسبل التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها بوريل إلى القاهرة، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة مثل الهجرة والطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي. .