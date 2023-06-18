شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو تسمم الشمس وكيف نحدد أعراضه؟ (كافة المعلومات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

رغم أنه قد يكون من الممتع الاستمتاع بأشعة الشمس والحصول على فيتامين D خلال الصيف، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تجلب خطرا حقيقيا يؤدي للتسمم الشمسي.

والتسمم الشمسي هو حالة خطيرة تحدث عادة بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تحرق الجلد، وهو ليس تشخيصا طبيا رسميا، بل هو مصطلح عام لحروق الشمس السيئة.



وعلى عكس حروق الشمس الخفيفة، عادة ما يتطلب التسمم بأشعة الشمس علاجا طبيا لمنع المضاعفات مثل تلف الجلد وضربة الشمس والسرطان. وأحد أكثر الأعراض شيوعا هو تورم الوجه.

وقالت الدكتورة ديبرا غاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية في نيويورك، إن تورم الوجه يمكن أن يكون رد فعل تحسسي للشمس.

وشرحت في حديثها لموقع HealthCentral الصحي: "عندما يتعرض جسمك للكثير من أشعة الشمس، يتفاعل جهاز المناعة عن طريق تحويل المنطقة المصابة من الجلد إلى اللون الأحمر، وهو ما يصبح مؤلما. وتتضخم الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم وتسريع الشفاء، ما يؤدي إلى احمرار وتورم في بعض الأحيان".

أعراض أخرى لتسمم الشمس:

وفقا لموقع WebMD، هناك ثمانية أعراض رئيسية أخرى للتسمم الشمسي يجب أن تكون على دراية بها:

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مع اقتراب الصيف.. كيف تحدد الواقي المناسب من الشمس؟

- احمرار الجلد وظهور تقرحات

- ألم ووخز

- تورم

- صداع

- حمى وقشعريرة

- غثيان

- دوخة

- جفاف

وإذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تعرفه مصابا بالتسمم الشمسي، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب على الفور.



وقد يعالج طبيبك التسمم الشمسي باستخدام الكمادات الباردة والسوائل الوريدية (IV) للجفاف.

وقد يصف أيضا الستيرويدات للتقرحات والتورم والمضادات الحيوية لمنع العدوى ومسكنات الألم للتخفيف.

منع التسمم بأشعة الشمس

يقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق أقل من عشر دقائق للإصابة بحروق الشمس، لذا يقدم الخبراء الصحيون بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على البرودة في الطقس الأكثر سخونة من العام:

- البقاء بعيدا عن الحرارة قدر المستطاع

- إذا كنت مضطرًا للخروج، ابق في الظل خاصة بين الساعة 11 صباحا و3 مساء، واستخدم واق من الشمس وقبعة وملابس خفيفة

- تجنب التمارين أو الأنشطة التي تجعلك أكثر سخونة

- أغلق النوافذ أثناء النهار وافتحها ليلا عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج

- يمكن أن تساعد المراوح الكهربائية إذا كانت درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية

من السهل الحفاظ على بشرتك أكثر أمانا في شمس الصيف إذا كنت تعتمد الكريم المناسب الواقي من الشمس.

ومع اقتراب أيام الصيف الحارقة، تقدم مؤسسة UCLA Health بعض النصائح لاختيار أفضل نوع ومستوى عامل الحماية من الشمس Sun Protection Factor أو SPF.

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وأوضح الخبراء في UCLA Health في بيان صحفي أن التعرض لحروق الشمس خمس مرات فقط في العمر يضاعف من خطر الإصابة بالميلانوما، سرطان الخلايا الصبغية، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد، لذا فإن التأكد من حمايتك يستحق كل هذا الجهد.

ويمكن تقسيم أنواع واقيات الشمس إلى فئتين: المعدنية والكيميائية. وكل نوع له إيجابيات وسلبيات.

واقي الشمس المعدني: إنه يحجب الأشعة فوق البنفسجية (UV) جسديا قبل أن تتمكن هذه الأشعة من اختراق الجلد.

بمعنى أوضح، يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية عن طريق خلق حاجز على سطح الجلد بين الخلايا وموجات الأشعة، ليمنعها من إختراق البشرة.

وبينما يوفر حماية فورية، قد يكون من الصعب إزالته، ويحتاج إلى تطبيقه بشكل متكرر ويميل إلى ترك طبقة بيضاء على الجلد. ومع ذلك، فهو أيضا ألطف من الواقي الشمسي الكيميائي، ما يجعله خيارا جيدا للبشرة الحساسة، وفقا لـ UCLA Health.

ويحتوي الواقي الشمسي المعدني على ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك، وكلاهما معترف بهما على أنهما آمنان وفعالان من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

واقي الشمس الكيميائي: يسمح للأشعة فوق البنفسجية باختراق الجلد، وبعد ذلك تقوم المواد الكيميائية بتحويل ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى حرارة. ويتم تحرير هذا من الجلد.

والجوانب السلبية لهذه الواقيات هي أنه يجب أن يتم وضعها قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرض لأشعة الشمس.

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وهناك مخاوف بشأن المكونات الموجودة في واقيات الشمس الكيميائية، وخاصة الأوكسي بنزون، وفقا لـ UCLA Health.

وقد تسبب بعض المكونات الموجودة في واقيات الشمس هذه مشكلات بيئية، بما في ذلك تلف الشعاب المرجانية. ويمكن أن تشكل أيضا مخاطر صحية مثل اضطراب الهرمونات وتفاعلات الجلد التحسسية.

ومع ذلك، من السهل أيضا فركها وتترك بقايا أقل.

وتنتظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المزيد من بيانات السلامة قبل تصنيفها على أنها آمنة وفعالة.

ويقول الخبراء إن المخاطر الصحية للتعرض لأشعة الشمس تفوق بكثير المخاطر المحتملة لامتصاص المواد الكيميائية الواقية من الشمس.

وعند اختيار عامل الحماية من الشمس SPF، اعلم أنه كلما زاد الرقم، ستستمر الحماية لفترة أطول.

وجميع كريمات الوقاية من الشمس تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، وهي السبب الرئيسي لحروق الشمس وسرطانات الجلد.

ويحمي عامل الحماية من أشعة الشمس واسع الطيف أيضا من الأشعة فوق البنفسجية.

ويسمح الواقي من الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 بمرور 3% من الأشعة. ويسمح رقم حماية أعلى (SPF 50)، بمرور 2% من الأشعة.

ومن المهم إعادة وضع الواقي من الشمس، خاصة إذا كنت تتعرق أو تسبح.

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وتوصي مؤسسة سرطان الجلد باستخدام واقي من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء بدرجة SPF 30 أو أعلى. ويجب إعادة وضعه كل ساعتين أو مباشرة بعد السباحة أو التعرق.

ويعد عامل حماية من الشمس الحماية SPF 50 أفضل قليلا من SPF 30، لذا فإن الوصول إلى رقم أعلى لا يهم كثيرا. وما يهم أكثر هو طريقة التطبيق.

وتوصي مؤسسة Skin Cancer Foundation بتطبيق ما لا يقل عن ملعقتين كبيرتين من الواقي الشمسي بالنسبة للكريم.

أما بالنسبة للبخاخ فاستمر في الرش حتى تغطيية بشرتك بالكامل. وليس هناك داع للفرك بعد ذلك. كما يجب تجنب استخدام البخاخات على الوجه أو بالقرب منه لأنها يمكن أن تحتوي على مكونات قد تسبب تهيجا وربما تضر رئتيك عند استنشاقها بعمق.

وقد يكون من الأفضل تجنب استخداد البخاخات للأطفال الصغار، ولكن يمكنك أيضا رش الواقي من الشمس على اليدين وفركه على وجهك أو على طفلك.

وتنصح UCLA Health أنه حتى مع هذه الحماية، فإنه من الضروري البحث عن الظل وارتداء الملابس الواقية كلما أمكن ذلك.