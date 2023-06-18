شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جلسة عامة تشريعية بالبرلمان اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرلمان اللبنانى، غدا الاثنين، جلسة عامة تشريعية، دعا إليها رئيس البرلمان نبيه برى

وكان برى قد بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية، خلال لقاء جمعهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني.

وتعد هذه الدعوة الثانية لعقد جلسة تشريعية منذ بداية الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول المجلس لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الثلاثاء، أنه في آخر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية في جلسة تشريعية لمجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.