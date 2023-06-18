شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب لتساقط شعرك.. ما هي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد تساقط الشعر كابوسًا مزعجًا، لا سيما للنساء، نظرًا لأنه يُفسد جمالها وينتقص من أنوثتها.

وقالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن تساقط الشعر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد يشير إلى بعض المتاعب الصحية، موضحة أنه بخلاف العامل الوراثي قد يرجع تساقط الشعر إلى نقص العناصر الغذائية، مثل البروتينات والأحماض الأمينية والحديد والزنك وفيتامينات ب.

وأضافت البوابة الألمانية أن أسباب نقص العناصر الغذائية تتمثل في سوء التغذية واتباع حمية غذائية قاسية. كما أن أمراض الأمعاء المصحوبة بإسهال والتهابات الأمعاء وعدم تحمل الطعام تمنع الجهاز الهضمي من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وبالتالي لا يتم إمداد الجسم بها.



ومن الأسباب الأخرى لتساقط الشعر مشاكل الغدة الدرقية والاضطرابات الهرمونية، التي تحدث للمرأة في مرحلتي الحمل وانقطاع الطمث، والأمراض المصحوبة بحمى، وكذلك تناول أدوية معينة مثل حاصرات بيتا وأدوية سيولة الدم.

ولمساعدة الشعر على النمو، أوصت "هاوت.دي" باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الحبوب الكاملة الغنية بالزنك والحديد وفيتامينات B المفيدة للشعر، واللحوم الغنية بالبروتين والحديد والزنك والأحماض الأمينية عالية القيمة الغذائية. كما تساهم منتجات الألبان أيضًا في توفير العناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر.