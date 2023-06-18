شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب يوضح.. ما هي عواقب الإكثار من شرب الماء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أشار الدكتور أندريه بوزدنياكوف، إلى أن الجسم يحتاج إلى الماء كل يوم، ولكن ما الذي سيحصل للجسم إذا أفرط الشخص في شرب الماء؟



وينصح الخبراء الأشخاص البالغين بشرب ما لايقل عن لترين من الماء يوميا. بيد أن هذه مسألة شخصية لأنها تعتمد على الجنس والعمر والوزن. أي أن كمية الماء التي يحتاجها شخص وزنه 40 كلغم تختلف عن الكمية التي يحتاجها شخص آخر وزنه 120 كلم. لذلك يجب على الإنسان شرب كمية الماء التي يرغب بها دون إجبار نفسه على شرب كمية محددة.



ويقول: "يجب على الشخص الأخذ بالاعتبار درجة حرارة الهواء في الداخل والخارج، وما إذا مارس تمارين رياضية أو نشاطا بدنيا ونوع الطعام الذي تناوله. وكذلك الحالات التي يحتاج الجسم فيها إلى كمية أكبر من الماء: الحمى، الإسهال، التقيؤ وغيرها".

ووفقا له، زيادة السوائل في الجسم أخطر من نقصها، لأن الماء الصافي يمتص في الجهاز الهضمي ويصل مباشرة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى تخفيف كثافة بلازما الدم.

ويقول: "يصبح تركيز المعادن وبالدرجة الأولى الصوديوم في بلازما الالكتروليت أقل من المعتاد. ولكن في الخلايا أعلى. ووفقا لقانون التناضح الفيزيائي تنتقل كمية كبيرة من السائل إلى الخلايا، ما يسبب انتفاخها وتضخمها".

ويشير إلى أن هذه الحالة تشكل خطورة كبيرة بصورة خاصة على الخلايا العصبية، لإنه ا تؤدي إلى الوذمة وانتفاخ الدماغ الذي يؤدي إلى الضعف والدوار وانخفاض الضغط الشرياني والغيبوبة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وفقا للدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أخصائية أمراض القلب، يزيد ارتفاع درجات الحرارة صيفا من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية.



وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه لا ينصح بالخروج من المنزل عندما يكون الجو حارا جدا، وأن أفضل وقت للتجوال هو حتى الساعة العاشرة صباحا والحد الأقصى إلى الساعة 12 ظهرا. أو في الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة والأفضل بعد الساعة السادسة. وهذا يعني أن على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية التواجد خلال أوقات الحر التواجد في مكان فيه تهوية جيدة ويفضل أن يكون فيه مكيف هواء.



ووفقا لها يجب قدر الإمكان تجنب وسائط النقل وأماكن الازدحام.

وتقول: "يجب شرب كمية كافية من الماء حتى إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب، بمقدار 40-60 مليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم. لأن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل في حالات فرط التعرق، إي أنه يفقد نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب بصورة طبيعية. ولتعويض النقص في السوائل يفضل شرب الماء الصافي المبرد أو عصائر أو منتجات الألبان".

وتحذر الأخصائية في نفس الوقت من شرب القهوة والكحول في الجو الحار. كما تنصح بتقليل التدخين إلى أدنى حد، والأفضل الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وتؤكد الطبيبة على ضرورة الاهتمام بالتغذية، حيث من الأفضل الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية والدهنية، والإكثار من الفواكه والخضروات والأسماك غير الدهنية.

وتقول: "ينصح بارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون من أقمشة طبيعية مع غطاء للراس. والتقليل قدر الإمكان من النشاط البدني، وعدم العمل مع إمالة الرأس للأسفل، لأن هذا قد يسبب زيادة في الضغط".

وتحذر الأخصائية كل من يعاني من أمراض القلب من الاستحمام المتباين (ساخن-بارد)، لأنه قد يسبب تشنجات في الأوعية الدموية، وبالتالي احتشاء عضلة القلب.

وتقول: "من المهم الاستمرار بتناول الأدوية التي وصفها الطبيب والالتزام بجميع نصائحه وتوجيهاته".