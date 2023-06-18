شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف خطر "الموت المبكر" لمحبي السهر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة استمرت 37 عاما أن الذين يميلون إلى السهر لوقت متأخر، من المرجح أن يموتوا في سن أصغر، بسبب التدخين لا السهر.

وتم تحليل بيانات 22976 توأما فنلنديا بالغا من أجل الدراسة، مع تحديد 42.9% على أنهم "محبي السهر إلى حد ما" أو "أنواع المساء". من الناحية الفنية، هذا هو النمط الزمني لدينا - ميلنا للرغبة في النوم أو أن نكون نشطين في أوقات معينة.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن ما يعرف بـ "البوم الليلي" لديه مخاطر أعلى للوفاة وميل إلى تفضيل السلوك الأكثر خطورة. وفي هذه الدراسة، يبدو أن فرصة أكبر لوفاة مبكرة لا ترجع مباشرة إلى النمط الزمني ولكن إلى ما تؤدي إليه.

ويقول كريستر هوبلين، الباحث في المعهد الفنلندي للصحة المهنية: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هناك مساهمة قليلة أو معدومة للنمط الزمني المستقل في الوفيات". وبدلا من ذلك، "يبدو أن زيادة خطر الوفاة المرتبط بكونك شخصا "مسائيا" يرجع بشكل أساسي إلى استهلاك أكبر للتبغ والكحول، مقارنة بأولئك الذين من الواضح أنهم أشخاص "صباحيون".

وبعد تحديد الأنماط الزمنية للمشاركين في الدراسة في عام 1981، تابع الباحثون في عام 2018، بالنظر إلى معدلات الوفيات التي تم التحقق منها من خلال السجلات الوطنية. وتم تعديل عوامل مثل التعليم، ومؤشر كتلة الجسم وعادات النوم في التحليل، بالإضافة إلى كمية التدخين وشرب الكحول التي قام بها كل فرد.



وبحلول عام 2018، وجد الباحثون أن 8728 من المشاركين قد ماتوا. وكانت فرصة الوفاة لأي سبب أعلى بنسبة 9% لدى أولئك الذين أعلنوا عن أنفسهم (ليس "نوعا ما") من محبي المساء مقارنة بأولئك الذين كانوا من "محبي الصباح".

ومع ذلك، لم يكن غير المدخنين الذين لم يشربوا الكثير أيضا في مجموعة "البومة الليلية" هذه معرضين لخطر متزايد للوفاة لأي سبب. ووجد الفريق أن التدخين والشرب (مما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالكحول بالإضافة إلى تسمم الكحوليات) كانا مسؤولين عن الوفيات الإضافية.

وفي حين أن كونك شخصا مسائيا لا يعني بالضرورة عادات نوم سيئة، فغالبا ما يجتمع الاثنان معا. ويمكن أن يؤدي ضعف النوم إلى مجموعة من المشكلات العقلية والجسدية وقد تم ربطه سابقا أيضا بالإدمان - على النيكوتين أو الكحول، على سبيل المثال.

وكتب الباحثون: "هناك علاقة متبادلة بين نظام المكافأة ونظام الساعة البيولوجية، ومستوى الكحول وتعاطي المخدرات يرتبط بتفضيل البقاء مستيقظا في وقت متأخر من الليل".

وعلى عكس الدراسة السابقة، لم يجد الفريق أي زيادة في مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك بعض الاختلافات في عينة السكان على الرغم من استخدامها - شمل البحث السابق بالغين في المملكة المتحدة كانوا عموما أكثر صحة من متوسط سكان المملكة المتحدة، بينما هنا، كانت صحة المجموعة أكثر انسجاما مع عامة السكان.

وكما هو الحال دائما، ستساعد الدراسات الأكثر تفصيلا التي تشمل المزيد من الأشخاص في المزيد من البلدان في إلقاء مزيد من الضوء على هذه العلاقة. ومع ذلك، يبدو أننا بحاجة إلى النظر ليس فقط في عادات نومنا ولكن أيضا إلى بعض خيارات نمط الحياة التي من المرجح أن تحدث بسبب عادات النوم هذه.

وكتب الباحثون: "بالنظر إلى ارتباطات النمط الزمني مع عوامل نمط الحياة المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض والوفيات المبكرة، فإن المساهمة المستقلة للنمط الزمني في الوفيات تكون ذات صلة عند تقديم توصيات الصحة العامة المتعلقة بالنوم والنمط الزمني".