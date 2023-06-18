شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 أعراض لسرطان "نادر" "يصعب اكتشافها"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

يعرف السرطان بأنه مرض يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وتنتشر أحيانا في الأنسجة الأخرى.

يتسبب سرطان الرئة في كثير من الأحيان في سعال مستمر، وعادة ما يؤدي سرطان الأمعاء إلى تغييرات عندما تذهب إلى المرحاض.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يظهر المرض دون أعراض على الإطلاق أو قد يكون من "الصعب اكتشاف" العلامات. وهذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بسرطان البريتوني، وهو سرطان يبدأ في الصفاق - طبقة رقيقة من الأنسجة تبطن داخل البطن.

ويتمثل الدور الرئيسي للصفاق في تغطية الأعضاء الموجودة داخل البطن، مثل الأمعاء والكبد، حيث يعمل كحاجز للعدوى.

كما أنه ينتج سائلا يسمح للأعضاء بالحركة داخل بطنك.

وهناك عدد من المشكلات الصحية التي يمكن أن تؤثر على الصفاق، بما في ذلك السرطان - على الرغم من أن هذا "نادر".

وتشرح عيادة كليفلاند: "سرطان البريتوني الأولي نادر جدا. يشخص مقدمو الخدمات أقل من سبعة من كل مليون حالة كل عام. لكن هذه الأرقام قد تكون مضللة إلى حد ما. ويقدر الباحثون أن ما يصل إلى 15% من النساء المصابات بسرطان المبيض المتقدم قد يصبن بالفعل بسرطان الصفاق".

لسوء الحظ، يمكن بسهولة الخلط بين أعراض سرطان الصفاق ومشاكل أخرى.

ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يمكن أن تكون أعراض سرطان البريتوني الأولي غير واضحة للغاية ويصعب اكتشافها. من المرجح أن تكون العديد من الأعراض ناجمة عن حالات طبية أخرى".

ومع ذلك، هناك ست علامات رئيسية يجب أن تكون على دراية بها.

- انتفاخ البطن.

- وجع البطن.

- إمساك أو إسهال.

- الشعور بالمرض.

- الشعور بالانتفاخ.

- فقدان الشهية.

ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "سرطان البريتوني الأولي [بمعنى أنه يبدأ في الصفاق] يصيب النساء بشكل رئيسي. إنه نادر جدا عند الرجال".

وإذا واجهت أي أعراض غير مبررة مذكورة أعلاه، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.

كشفت دراسة تاريخية أن معظم النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة سيتغلبن على المرض وينجون على المدى الطويل.

وتبين أن النساء اللواتي تم تشخيصهن اليوم، هن أيضا أقل عرضة للوفاة بنسبة الثلثين في غضون خمس سنوات مما كنّ عليه في التسعينيات. وأشاد الخبراء "بالأخبار" وبالتقدم العلمي الذي عزز فرص البقاء على قيد الحياة.

وأجرى باحثو جامعة أكسفورد تحليلا رئيسيا لجميع الحالات في إنجلترا بين عامي 1993 و2015. وشمل نصف مليون امرأة تم اكتشاف أورامهن في وقت مبكر، قبل أن ينتشر السرطان خارج الثدي.

وبين عامي 1993 و1999، مات نحو 14% في غضون خمس سنوات بعد التشخيص. وانخفض هذا الرقم بشكل كبير إلى خمسة بالمائة بين عامي 2010 و2015.

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إنها لأخبار مفجعة أن لا تقضي النساء اليوم المزيد من الوقت مع أسرهن وأحبائهن بعد التشخيص المبكر لسرطان الثدي. إن تلقي أي تشخيص للسرطان هو وقت مقلق للغاية، ولكن هذه الدراسة يمكن أن توفر للمرضى تشخيصا أكثر دقة وتوفر الطمأنينة للعديد من النساء".

وستساعد الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، الأطباء على تقديم توقعات أكثر دقة، ما يسمح للمرضى بتخطيط حياتهم. على سبيل المثال، يمكن طمأنة امرأة في الخمسينيات من عمرها مصابة بسرطان في الثدي صغير ومنخفض الدرجة وإيجابي لمستقبلات الهرمونات ولم ينتشر في العقد الليمفاوية.

وكان خطر الوفاة في غضون خمس سنوات منخفضا بنسبة 0.2% لبعض المرضى. وقالت الدكتورة كارولين تايلور، قائدة الدراسة وأستاذة علم الأورام في جامعة أكسفورد للصحة: "دراستنا هي أخبار جيدة للغالبية العظمى من النساء المصابات بسرطان الثدي المبكر اليوم لأن توقعات سير المرض قد تحسنت كثيرا. خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي في السنوات الخمس الأولى بعد التشخيص هو الآن خمسة بالمائة. يمكن استخدامه أيضا لتقدير المخاطر التي تتعرض لها النساء في العيادة. تُظهر دراستنا أن التشخيص بعد تشخيص سرطان الثدي المبكر يختلف اختلافا كبيرا، ولكن يمكن للمرضى والأطباء استخدام هذه النتائج للتنبؤ بالتشخيص الدقيق للمضي قدما".

وتشمل التطورات الهامة في رعاية سرطان الثدي البحث في أنواع وخصائص مختلفة، ما مكّن المرضى من تلقي علاج أكثر استهدافا. لكن لا يزال من المتوقع أن يرتفع عدد الحالات المكتشفة سنويا إلى 70300 بحلول عام 2040 بسبب تزايد عدد السكان والشيخوخة.

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير الطبي الوطني للسرطان في NHS England: "تُظهر الدراسة سبب أهمية عدم تأجيل التحدث إلى الطبيب، ولماذا بذلت NHS الكثير من الجهد لزيادة التشخيص المبكر. لذلك أود أن أحث بشدة الأشخاص الذين يعانون من أعراض مقلقة أو أولئك المعرضين لخطر كبير على التحدث إلى طبيبك العام لإجراء فحص. من الممكن أن تنقذ حياتك".