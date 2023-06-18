شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سبب تأخر ظهور أعراض انسداد الأوعية الدموية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن أليكسي أزاروف، الأستاذ المساعد في قسم أمراض القلب بجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، أن أعراض الذبحة الصدرية أو ألم الصدر تظهر عند انسداد الأوعية الدموية بنسبة 70 بالمئة.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن أعراض انسداد الأوعية الدموية لا تظهر خلال فترة طويلة، ولكنها تظهر عند تضيق مجرى الدم بنسبة 70 بالمئة.



ويقول: "قبل ظهور الأعراض لا يشعر الشخص بأي شيء غريب ويعيش حياة طبيعية. ولكن لكي يشعر بالشيء الغريب عليه الجري بضعة كيلومترات، وهذا ما نفعله في حياتنا. ونفس المشكلة تلاحظ لدى المصابين باحتشاء عضلة القلب، الذين كانوا يشعرون بالراحة في اليوم السابق".

ووفقا له، أحيانا تنمو اللويحات خارج الوعاء الدموي وليس بداخله، ومن حيث التركيب، كقاعدة عامة، يكون الورم الليفي، غني بالدهون، والكوليسترول "الضار".

ويقول: "لا يعاني المريض من أعراض نقص التروية. ولكن في لحظة ما يتشقق الوعاء، وكل محتويات الورم تدخل إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى التهاب الوريد التصاعدي".

ووفقا له، الرجال الذين أعمارهم أكثر من 50 عاما ويعيشون نمط حياة غير صحيهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرا إلى أن أمراض القللب بطبيعتها وراثية، لذلك يمكن أن تنتقل وراثيا.

حدد الخبراء خمس مواد غذائية تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وهذه المواد هي:-

- أوميغا-3. يجب أن يحتوى النظام الغذائي على كمية كافية من الأحماض الدهنية الصحية. وهذه الأحماض موجودة في أسماك السلمون والتونة والسردين والرنكة، لذلك يجب تناولها 2-3 مرات في الأسبوع. كما توجد هذه الأحماض في مصادر نباتية مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا وفول الصويا.

- الكركم (العقدة الصفراء)، تحمي المركبات الموجودة في الكركم القلب من تصلب الشرايين لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.

- الشاي الأخضر، أظهرت دراسة شارك فيها 40530 يابانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون في اليوم 5 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر ينخفض عندهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالآخرين.

- المواد الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والبقوليات والأفوكادو، فجميعها مصادر جيدة للمغنيسيوم وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية.

- الشوكولاتة، اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض كثيرا من خطر الإصابة باضطراب نبض القلب.

يعد الكركم من التوابل الهندية واسعة الانتشار، وقد كشفت دراسات علمية أن الكركم مفيد جدا، ويساعد في إطالة العمر والمحافظة على الجمال وشكل الجسم.

ويعتبر جذر الكركم مضادا قويا للأكسدة، أما مسحوقه فغني بالكالسيوم والحديد وفيتامين C ومجموعة فيتامين В واليود والفسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون، وغير ذلك من المكونات المفيدة.

كما أن الكركم يقوم بمهمة "تطهير" الجسم من السموم، ويحافظ على نبيت طبيعي في الأمعاء، ويساعد في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جدا لمن يعاني من قرحة المعدة.

أما مرضى السكري فيساعدهم في تخفيض مستوى السكر في الدم. ويخفض من آلام المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركم على حماية الكبد.