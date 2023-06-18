شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة "بالحكمة" لتوعية وتوجيه ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في وكالة شؤون التوعية الميدانية، مبادرة "بالحكمة"، التي تهدف إلى حسن التعامل مع الزوار خلال توعيتهم وتوجيههم بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح مدير هيئة المسجد الحرام محمد الشحيذي أن المبادرة تعنى بتوجيه الحجاج وتوعيتهم والحث على اتباع السنة وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، لافتًا النظر إلى أن الهيئة تقوم بالمشاركة مع الإدارات ذات الاختصاص بتنظيم الحشود في صحن المطاف لتسهيل دخول وخروج الحجاج، مبينًا أن ذلك يأتي ضمن منظومة الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية، برنامجًا توعويًّا تحت عنوان "شكرًا لوعيك" والذي يقدم بعدّة لغات، ويهدف إلى نشر وتعزيز الوعي لدى ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم.

وأوضحت رئيس بلدية العتيبية الفرعية العنود البقمي أن البرنامج يأتي تأكيدًا للدور الذي تقوم به أمانة العاصمة المقدسة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.

وأفادت البقمي بأن البلدية قامت بتنفيذ ركن توعوي بعدّة لغات داخل مركز عناية الحج والعمرة والمختص بعناية الحجاج بهدف التعريف بخدمات البلدية وأعمالها، إضافةً لعرض أفلام توعوية مبنية على التعاون بين الحاج والبلدية، وذلك من خلال التزامهم باتباع الإرشادات التي تضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم قبل وأثناء موسم الحج، مبينةً أنه تم تشكيل فريق مشترك من بلدية العتيبية، ومركز عناية الحج والعمرة لزيارة مقرات حملات الحجاج داخل نطاق البلدية الإشرافي للتعريف بالبرنامج، إلى جانب تقديم الهدايا لضيوف الرحمن.

من جهتها، أوضحت مدير عام الاتصال المؤسسي دانيا بنت عبدالقادر التركستانى، أن البرنامج يهدف إلى تثقيف الحجاج بعدّة لغات على التعامل مع البلاغات ورفعها للأمانة إن وجدت، وتعزيز التكامل بين القطاع ومركز عناية الحج والعمرة.